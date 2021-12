Toda a oposición de Cee pide que o Concello organice unha verbena o día de fin de ano

Cee. Os portavoces dos catro grupos municipais da oposición en Cee (PP, IxCee, BNG e Cs) rexistraron este martes unha proposta dirixida á alcaldesa, Margarita Lamela (PSOE), á que solicitan que inicie os trámites oportunos para que o Concello organice unha verbena o día 31 de decembro na praza de Domingo Antonio de Andrade.

Recordan que xa propuxeron a idea no último pleno extraordinario, solicitado tamén polos grupos da oposición por causa da non autorización dun concerto de El Combo Dominicano o pasado día 3. “Proposta que á alcaldía pareceulle ben”, afirman os solicitantes.

Argumentan a súa petición sinalando que “así se evitaría o desprazamento da xuventude a outros concellos, co risco que isto supón; contribuiría ao desfrute da cidadanía e daría un impulso á nosa hostalería nestes tempos tan difíciles para eles polo parón dos dous últimos anos”.

Din ser conscientes de que a estas alturas do exercicio orzamentario as partidas correspondentes ao departamento de Cultura están esgotadas ou comprometidas, pero os concelleiros dos catro grupos manifestan o seu compromiso a aprobar “o correspondente recoñecemento extraxudicial de crédito no mes de xaneiro por un importe igual aos gastos da verbena”.

A alcaldesa asegura que xa se había comprometido no pleno a estudar a proposta “e estou con iso”. Sinala ademais que se a actuación é a partires das doce da noite “xa estaríamos no 1 de xaneiro e, polo tanto, non sería necesario o recoñecemento extraxudicial de crédito”.

Non obstante, Margarita Lamela sinala que haberá que estudar “se é preciso abrir un procedemento de pago anticipado, e tamén ver que actuación se pode contratar, o custo, as medidas de seguridade e ter moi presente o cumprimento das medidas esixidas pola covid”. J. M. RAMOS