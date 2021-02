Unanimidade a prol de manter o ISM en Corcubión e Muros

Todos os grupos que están representados no Parlamento de Galicia apoiaron a proposta do BNG para instar á Xunta a que demande do Estado o mantemento dos centros do Instituto Social de la Marina (ISM) de Corcubión e Muros e a cobertura, de xeito inmediato, da baixa do profesional médico que atendía o servizo na vila corcubionesa.

A portavoz nacionalista de Pesca, Rosana Pérez, lembrou que o Goberno central xa pechou entre 2009 e 2012 as oficinas do ISM de Muxía, Laxe e Fisterra, e agora “parecen ser Corcubión e Muros os que están no punto de mira dos peches e dos recortes”.

Subliñou que os propios profesionais do mar “veñen de denunciar publicamente” o posible peche do centro de Corcubión, que atende aos traballadores e traballadoras de Cee, Corcubión, Fisterra, Muxía, Camariñas, Laxe, Ponteceso e Malpica.

Rosana Pérez sinalou que é tamén o propio sector “o que está advertindo sobre a intención do peche do ISM de Muros para centralizar na cidade da Coruña o recoñecemento médico ao que están obrigados todos os mariñeiros que queiran embarcar”.

Recordou ademais que o Instituto Social de la Marina desenvolve tamén formación sanitaria específica, vacinacións, revisións de botiquíns de a bordo, estudos epidemiolóxicos e seguimento dos procesos patolóxicos das e dos profesionais do sector.

Respecto ao centro de Corcubión, afirmou que “xa non se dan citas, e mesmo as que estaban previstas están sendo anuladas debido á baixa por enfermidade da persoa que viña atendendo ese servizo, sen que fose substituída e sen que puidesen continuar todas as actividades de sanidade marítima necesarias en toda a súa área de influencia”.

A desaparición deste servizo “crearía graves problemas” aos profesionais, concluíu a portavoz de Pesca.

Pola súa banda, o deputado do PP Alberto Pazos xustificou o apoio á iniciativa nacionalista porque “se limita a insistir nas mesmas peticións que a Xunta está a trasladar ao ISM desde hai meses, recollendo o sentir unánime da xente do mar e converténdose no altofalante do sector galego e, de maneira puntual, da frota de Corcubión”.

Segundo lamentou Pazos, a pesar de contar co apoio das federacións provinciais, galega e nacional de confrarías e da Xunta de Galicia, “a única resposta que recibiron do Goberno de Pedro Sánchez os mariñeiros da comarca foi o silencio e a burda manipulación de datos para xustificar o inxustificable”.

Asimesmo, sinalou que o Goberno central “mantén o silencio” sobre a cobertura de prazas vacantes nos centros do ISM, a dotación de EPI’s para o sector ou a posibilidade de facer test, “a pesar de que este instituto ten competencia de sanidade a bordo e dispón de medios técnicos e humanos para desenvolvela”.