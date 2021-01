Vimianzo vixiará os clubes de alterne ante a denuncias da veciñanza

Vimianzo. O Concello de Vimianzo decididu adoptar medidas “ante a preocupante situación, que está a converterse nun problema de saúde pública”, na contorna de diversos cafés bar cantante (clubes de alterne), afirman.

Remitiron un escrito á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade “para amosar a colaboración, cooperación ou asistencia precisas para poñer freo a estas circunstancias”. O equipo de goberno local, que preside Mónica Rodríguez, mantivo varias reunións esta semana coa subdelegada do Goberno, Pilar López-Riobóo, e co coronel Francisco Javier Jambrina, xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, para analizar as actuacións precisas.

Dende o Concello aseguran que xa están tomando medidas ao respecto. Así, ao longo destes días a Garda Civil “está a facer controis na zona e xa hai varias denuncias rexistradas”, afirman. Tamén se sumará á vixiancia continua a Policía Local.

“As queixas que nos traslada a veciñanza son moi preocupantes”, afirma a rexedora, quen tamén enviou un escrito á secretaría territorial da Consellería de Sanidade para a toma das accións oportunas “ao tratarse dun problema de saúde pública”. O Concello ofrece toda a cooperación que sexa necesaria. J. M. R.