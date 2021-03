Visibilizando a diversidade no Camiño de Santiago ao seu paso por Cee

A Asociación Sociocultural ASCM, que traballa desde hai máis de 30 anos pola plena inclusión das persoas con discapacidade, achegouse a Cee no marco da súa xira de visibilización da diversidade no Camiño de Santiago, para dar a coñecer SporTodxs Galicia, unha iniciativa enmarcada no programa O teu Xacobeo.

Na vila da Xunqueira foron recibidos pola alcaldesa, Margarita Lamela, e polo portavoz do PP, Antonio Domínguez, na Praza 8 de Marzo, onde invitaron á cidadanía a participar de distintas actividades de sensibilización sobre a realidade das persoas con diversidade funcional cós distintos camiños coma fío condutor.

Asemade, ASCM fixo entrega dos premios aos escolares participantes nos concursos de debuxo e vídeo XacobIN, organizados pola entidade. Os galardóns foron, neste caso, cortesía da Asociación de Empresarios de Cee.