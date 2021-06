Este luns continuaron os actos de homenaxe á éscritora ceense Concha Blanco. A alcaldesa, Margarita Lamela acompañou á autora na súa visita á mostra bibliográfica que se pode ver na Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán.

A alcaldesa fíxolle entrega a Concha Blanco dunha escultura do Instituto Fernando Blanco realizada polos usuarios de APEM e do escudo do concello de Cee. Recordar que a mostra estará exposta ao público ata o día 25 de xuño.