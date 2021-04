Ao pé da praia de Langosteira, as instalacións do hotel Bela Fisterra foron escenario dunha xornada poética na que foi presentado o libro Fisterras atlánticas, unha obra de Antonio Raúl de Toro Santos e José Miguel Alonso Giráldez. Ao acto, presentado polo xerente do establecemento, Pepe Formoso, sumáronse tamén os poetas Xosé Iglesias, Modesto Fraga e Alexandre Nerium.