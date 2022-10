Xuntanza sen acordos entre responsables da Xunta de Galicia e o comité de Xeal

Cee. Coincidindo coa nova manifestación dos traballadores de Xeal en Santiago, este xoves, os secretarios xerais de Industria, Traballo e Infraestruturas reunírone cunha representación do comité de empresa. Unha xuntanza na que, segundo os portavoces dos empregados, non obtiveron resposta algunha as súas demandas, porque a Administración asegura “descoñecer a situación”, sinalan.

“Saímos totalmente defraudados”, asegura o presidente do comité, Alfonso Mouzo. “Non atenderon as nosas peticións, que eran moi sinxelas: hai un proxecto de estación de bombeo no monte da Ruña, en Mazaricos, que é unha nova central que pretende montar a nosa empresa e nós dicimos que non se lle pode dar unha concesión máis cando están incumprindo as actuais”, explicaba.

O máis grave, engadiu, é que “a Xuntan on ten constancia, nin coñecemento de que se estean a incumprir as concesións”. Unha resposta que anoxou ao conxunto do persoal e diante da que Mouzo respondeu que “se non teñen constancia, que veñan á Costa da Morte e miren se están os fornos en marcha; que miren o emprego que había en 2019 e o que hai agora. É tan sinxelo como iso”.

O presidente do comité lembrou ademais que levan tempo mobilizándose e denunciando que “os fornos están parados, a actividade industrial vai a menos e desde que chegou a nova empresa perdéronse 30 empregos fixos e 80 eventuais. Só hai un forno en marcha de 5 e a fábrica de Cee está parada”.

Por iso reiterou a demanda de que se abra expediente á empresa porque “non pode ser que este fondo voitre americano que leva os cartos caídos do ceo do aproveitamento dos nosos recursos naturais, veña aquí a lucrarse e a Xunta, tendo competencias plenas tanto en Augas como en Industria, siga mirando para outro lado e mentres, a empresa, sentíndose impune pola inoperancia e ineptitude da propia Administración”.

Demanda dun novo convenio colectivo

O presidente do comité reclamou ademais a negociación do convenio colectivo, que decaeu a principios deste ano por non ter ultraactividade por mor da reforma laboral e se lles está a aplicar o convenio de siderometalúrxica. Isto xunto coa demanda dun plan industrial co que se garanta o mantemento da actividade industrial e do cadro de persoal.

Diante desta situación, Alfonso Mouzo asegurou que continuarán as mobilizacións como cada xoves desde diante da Xunta cara Augas de Galiza e o xoves seguinte na fábrica en Cee. O comité ten ademais convocada unha folga de 24 horas para o 17 de novembro e “non imos parar até que se atendan as nosas reivindicacións, que cremos que son de total xustiza”.