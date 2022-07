Zas pon en valor a artesanía do liño

Máis de cento cincuenta persoas participaron nas xornadas O liño. Economía Circular, organizadas polo Concello de Zas coa colaboración da Asociación Amigos do Liño, e que tiveron como marco As Torres do Allo.

Os actos comezaron cunha demostración en vivo sobre o proceso de elaboración do liño: tascado, rastrelado, fiado, ensarillado... e continuaron cun ciclo de conferencias. Rosa María Sánchez Martínez avaliou O futuro na volta ás orixes; Jorge Mira Pérez disertou sobre O liño na Costa da Morte como elemento de cohesión social e cultural; e Ricardo García Mira sobre O liño tradicionalmente contemporáneo.

Ao acto sumáronse tamén Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña; o alcalde de Zas, Manuel Muíño; o director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, e a xerente de Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, entre outros.

As xornadas complementáronse cun desfile de moda de liño con cores e flores; o concerto de Antía Muíño; o sorteo dun mantel, un bolso e unha bufanda de liño; e unha degustación de troita rebozada, bocadiños de bacallau, empanadillas, tortilla, pan de liño, papas de arroz e bebidas varias. A xornalista Mónica Martínez foi a encargada de presentar as xornadas, enmarcadas no programa cultural posto en marcha pola área de Cultura do Concello de Zas para este verán.