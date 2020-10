Alcaldes do Salnés ven "mellor a situación" na comarca tras baixar nunha vintena os casos de covid na última semana

Alcaldes da comarca pontevedresa do Salnés destacaron este martes que ven "mellor a situación" na zona após baixar nunha vintena os casos activos de covid-19 que motivaron restricións en cinco municipios (Vilagarcía, Vilanova, Sanxenxo, Meis e Cambados) até a data.

En declaracións a Europa Press, o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, destacou que os datos presentados pola Consellería de Sanidade na reunión telemática deste martes "son alentadores" xa que descendeu nunha vintena de casos, após os 179 contabilizados o xoves pasado.

Sobre o seu municipio en concreto, apuntou que se mantén en seis casos activos de covid-19 e valorou que, por exemplo, en Vilagarcía de Arousa descendeu dun "modo significativo" a cifra de contactos.

Por iso, subliñou que os rexedores valoraron no encontro deste martes con representantes da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e da Consellería de Sanidade que "a situación da comarca é mellor que o xoves" pasado. "Imos seguir traballando", apostilou este rexedor.

Nesta liña, a alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, manifestou a Europa Press tras a reunión telemática que os datos trasladados polas autoridades sanitarias este martes "son bos", ao representar "en xeral unha baixada".

"TESTARON A MOITA XENTE". No caso concreto do seu municipio, sinalou que pasa de 16 1 4 casos activos, após rexistrarse dúas altas e "ningún contaxio novo", resaltou a rexedora. Respecto diso, sinalou que "testaron a moita xente", tanto de Protección Civil, como da industria cárnica e da hostalaría sen sumar positivos.

Pola súa banda, o alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, indicou que no seu municipio os casos baixan de 58 a 51 após oito altas e un contaxio novo. "Non podemos relaxarnos e as medidas de restrición continúan", advertiu, para apelar á "prudencia".

Na reunión telemática do pasado xoves Sanidade informar os alcaldes do Salnés de que o tres municipios con máis casos do brote relacionado coa empresa avícola Avigal –cunha factoría situada en Cambados e outra en Campañó– son Pontevedra, Vilagarcía e Vilanova. No entanto, incidiron en que a maioría dos casos de Covid detectados están, sobre todo, relacionados con reunións familiares e o tempo de lecer en bares.

Do nove municipios da comarca do Salnés --que ten uns 111.760 habitantes--, cinco contan con restricións –fundamentalmente de redución de aforamentos– como son Vilagarcía e Vilanova de Arousa, Meis, Sanxenxo e Cambados.

En concreto, segundo os datos actualizados este martes, a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés conta con 667 casos activos, o que supón 18 menos que este luns. Na actualidade, 15 pacientes están ingresados en planta e sete en UCI, mentres 645 son seguidos no seu domicilio. Desde o inicio do plan de continxencia da Covid-19 curáronse 1.580 persoas, 35 máis que a xornada anterior e faleceron con este virus 22 pacientes.