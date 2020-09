Confinada unha aula do Colexio San Francisco de Vilagarcía tras o positivo dun alumno

O positivo dun alumno do colexio concertado San Francisco de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) obrigou a pechar unha das aulas do centro. De modo que nestes intres, unha vintena de nenos e a súa profesora atópanse en corentena.

Fontes deste centro explicaron a Europa Press que os alumnos foron postos en corentena “por precaución” e o Sergas realizaralles PCR “a todos nos próximos días”. En función dos resultados, “completarán os 15 días de corentena ou non”, subliñaron.

O centro tivo coñecemento do positivo unha vez concluída a xornada escolar de onte. A aula afectada corresponde a Infantil e o centro, seguindo os protocolos, procederá á desinfección, segundo indicaron fontes municipais.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA. Cómpre lembrar que na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés permanecen activos 584 casos de coronavirus –sete máis que onte–. Durante a xornada do mércores, Sanidade detectou 30 novos positivos, 21 altas e a morte dun home de 56 anos que se atopaba ingresado no Complexo Hospitalario de Pontevedra e contaba con patoloxías previas. A súa curta idade convírteo no falecido por coronavirus máis xoven da provincia de Pontevedra.

En canto á presión hospitalaria, os doentes ingresados en planta ascenden a 16 –15 no CHUP e un no Domínguez–, mentres que tres atópanse na uci do Hospital Montecelo. Mentres, 566 evolucionan en seguimento en domicilio e rexístranse 1.128 curados desde o inicio do plan de continxencia da covid-19.