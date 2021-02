Ferido grave tras ser atropelado por un camión nunha parada de bus en Sanxenxo

Un home resultou ferido de gravidade após ser atropelado por un camión ante unha parada de bus no municipio de Sanxenxo, na provincia de Pontevedra.

O accidente rexistrouse sobre as 7,00 horas da mañá deste martes, na PO-308, ao seu paso pola parroquia de Bordóns, na zona de Areas. Un veciño alertou ao 112 do ocorrido logo de ser testemuña do atropelo.

As primeiras hipóteses apuntan a que o ferido estaba na marquesiña esperando o autobús.

Ao haber pouca visibilidade, crese que puido confundir de lonxe o camión co autobús e baixou á calzada, momento no que foi atropelado polo vehículo.

O ferido é un veciño de Bordóns de 48 anos de idade, e no punto interviñeron efectivos de Emerxencias, a Policía Local e a Garda Civil.

Posteriormente, o 061 trasladou ó ferido ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, debido á gravidade das lesións que presentaba.

SANTIAGO. EUROPA PRESS