O Atlantic Fest promociónase da man de León Benavente cun vídeo homenaxe ao territorio, a xente e a gastronomía

A organización do Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) quenta motores para a súa edición de 2021, tras a reinvención forzosa da edición de 2020 pola pandemia de coronavirus, e presentou un vídeo documental que, da man do grupo musical León Benavente, pon en valor o territorio, a xente e a gastronomía local.

Esta peza audiovisual, ‘Atlantic Sessions’, foi presentada este mércores polos responsables do festival, xunto ao alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

O obxectivo do vídeo, segundo explicou a directora do Atlantic Fest, Susana Laya, é “ver a través dos ollos da xente que visita Vilagarcía a experiencia de ver a cidade por primeira vez”. Para iso, contaron coa colaboración do grupo León Benavente, que fai un percorrido pola cidade, coñecendo os produtos e a gastronomía local, e visitando diferentes lugares, como a illa de Cortegada.

Laya tamén explicou que a organización traballa na edición de 2021 do festival, tanto na súa estrutura habitual de concertos, como pensando nun “plan B”, en función de como evolucione a pandemia.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, eloxiou aos responsables do Atlantic Fest, por dar mostra da súa “resistencia” e ser capaces “de facer que unha gran dificultade convértase nunha oportunidade”, reinventando o formato da edición deste ano.

Con respecto ao documental presentado este mércores, destacou que supón unha acción exclusiva da organización do Festival coa Deputación de Pontevedra, a través de Turismo Rías Baixas, para a promoción do territorio de Arousa, e apuntou que se elaborarán novos vídeos en datas próximas.

Segundo subliñou, este tipo de acción promocional permite, por unha banda, “manter a marca” e, por outro, informar á xente de que Atlantic Fest continúa, lanzando unha “mensaxe de optimismo”.

Mentres, o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, trasladou o apoio da administración local á organización deste evento, e subliñou que “a cultura é segura” e debe manterse as actividade coas “precaucións” necesarias, sen “deixar caer” o sector.