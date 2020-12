O Salnés non da rebaixado a curva da segunda vaga epidémica

Tras varias semanas con restricións na bisbarra, as medidas aplicadas polo departamento autonómico de saúde co obxectivo de conter a segunda vaga epidémica no Salnés semellan aínda non ter acabado de surtir o efecto desexado. Unha afirmación xustificada polo dato da incidencia acumulada (IA) durante as últimas dúas semanas que mostra como en tres concellos arousáns –O Grove, Sanxenxo e A Illa– esta é superior aos 250 novos contaxios por cada 100.000 habitantes.

O paradigma desta mala evolución dos datos atopámolo no Grove, onde dende o pasado xoves Sanidade rexistrou 49 novos positivos nos últimos 14 días, elevando os casos activos até os 54, o que debuxa unha IA de 460 por cada 100.000 habitantes. Unha situación catalogada como “crítica” dende o Goberno local e que se está cebando cos principais sectores económicos da península, e é que á difícil situación que atravesa a hostalaría nun concello eminentemente turístico tras un verán ao ralentí e , hai que engadir os problemas aos que se enfronta agora parte da súa flota pesqueira, con varias embarcacións amarradas tras detectarse positivos nas súas tripulacións.

Sanxenxo, que comparte peche perimetral e nivel máximo de restricións coa península meca, rexistrou nas últimas dúas semanas 50 novos positivos, a pesares de ter aliviado en cinco casos este cómputo durante a xornada de hoxe, . A Illa de Arousa completa esta terna, coa incidencia acumulada máis elevada do Salnés, concretamente 650 novos positivos por cada 100.000 habitantes durante as pasadas dúas semanas, contabilizando durante a xornada de onte 17 casos activos. A diferencia dos anteriores concellos citados, Sanidade mantén polo momento á Illa no nivel básico de restricións a pesares do incremento da incidencia epidémica no concello.

No nivel máximo de restricións atópase tamén Cambados, a pesares de teren mellorado as cifras no concello cunha IA inferior aos 250 novos positivos por cada 100.000 habitantes nos últimos 15 días, e é que compre lembrar que a vila do Albariño comezou o mes con 58 casos activos fronte aos 38 rexistrados no día de hoxe. Esta notable melloría facían pensar a alcaldesa Fátima Abal que de continuar a tendencia as restricións poderíanse aliviar ao nivel medio-alto, non obstante o departamento autonómico de saúde decidiu non realizar cambios neste punto.

Quen pasou esta semana ao nivel medio-alto foi a capital comarcal, Vilagarcía de Arousa, que conta con 107 casos activos. Alí os servizos de restauración aumentaron dende o venres o seu aforamento ao 50% nas terrazas e ao 30% no interior, aínda que continúa o peche perimetral, aínda que neste caso, ao igual que Cambados, de xeito individual ao quedar no nivel básico Vilanova de Arousa.

A améndoa de Meis, Meaño e Ribadumia continúa do mesmo xeito no nivel medio alto, permitíndose só a mobilidade entre ambos os tres concellos.,