Os alcaldes do Salnés piden a poboación que “non se relaxe” tras detectarse 179 casos activos na comarca

Alcaldes da comarca pontevedresa do Salnés pediron onte aos cidadáns que “non se relaxen” coas medidas de protección para frear os contaxios de covid-19 tras detectarse 179 positivos entre os nove concellos e 276 contactos estreitos.

Así o manifestaron a Europa Press, alcaldes desta comarca tras a reunión mantida este xoves con representantes da Consellería de Sanidade e da área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, nas que lles trasladaron os datos de contagios de cada un dos seus municipios.

En declaracións a Europa Press, o alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, destacou que o seu municipio rexistrou “un pequeno descenso” de casos, baixada que ve “normal” e, segundo os datos que lle trasladaron este xoves, ten 63 casos activos e 90 persoas en vixilancia por ser contactos estreitos.

“Pedíronnos que se cumpran as medidas. Que pidamos a non relaxación á cidadanía”, explicou o rexedor de Vilagarcía, quen lembrou que “hai moita mobilidade entre concellos” nesta comarca.

Ademais, neste encontro telemático –teñen previsto reunións por videoconferencia os martes e xoves– Sanidade informoulles que os tres municipios con máis casos do brote relacionado coa empresa avícola Avigal –cunha factoría situada en Cambados e outra en Campañó– son Pontevedra, Vilagarcía e Vilanova. Con todo, incidiron en que a maioría dos casos de covid están, sobre todo, relacionados con reunións familiares e o “tempo de lecer en bares”.

Pola súa banda, a alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, comentou a Europa Press que os rexedores da comarca pediron “información diaria” da situación de casos, que Sanidade comprometeuse a facilitarlles a través do xerente da área sanitaria.

“Ofrecéuselle colaboración por parte do Concello”, destacou Giráldez, despois de indicar que o seu municipio conta con 17 positivos e 37 contactos directos.

Mentres, o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, cualificou, en declaracións a Europa Press, de “reunión perfecta” o encontro porque lles facilitaron datos por municipios como pedían. Así, indicou que no seu actualmente hai unha vintena de positivos, “a maioría” relacionados coa empresa avícola Avigal –cun brote con 110 casos, deles 78 da factoría e o resto relacionados– e “outros de xente nova”, segundo matizou, “leves”.

Durán comentou que co brote relacionado coa empresa avícola “subiu o dobre” a incidencia da covid-19 na zona, á vez que destacou “a normalidade”.

Mentres, o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, manifestou que “debería ser antes a transmisión de información” aos concellos da comarca relativa á Covid-19. Aínda que lembrou que no seu municipio non hai restricións a día de hoxe, sinalou á “confianza” como o “problema” de parte dos contagios porque leva a “relaxar un pouco as medidas”.

Por iso, apelou aos cidadáns a que manteñan o uso de máscara, manteñan a distancia social e extremen a hixiene de mans. O alcalde do Grove admitiu que o seu municipio “por agora está ben” pero admite “certa preocupación” polo que sucede na comarca.