Precintado un local clandestino en Vilagarcía de xogo e bebida que incumplía as restricións Os axentes da Policía Local deron co emplazamento na madrugada do pasado sábado onde atoparon cinco persoas que dicían estar nunha reunión entre amigos e que foron denunciadas por saltarse o toque de queda e incumprir as normas anticovid