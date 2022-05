A Pobra acolle un taller para familias sobre o uso das novas tecnoloxías

a pobra. O auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra acollerá o día 27 deste mes, ás 18.00 horas, o obradoiro Todo a cambio dun like, co cal se busca que os pais adquiran as ferramentas e habilidades necesarias para acompañar ós seus fillos nun uso axeitado de Internet, as redes sociais e os videoxogos. Se ben as novas tecnoloxías teñen vantaxes, un uso inadecuado pode xerar situacións que poden comprometer a súa seguridade e benestar, polo cal esta acción ensinaralles ás familias a identificar elementos perigosos e como afrontalos. Abordaranse o acceso á información e aplicacións máis empregadas pola mocidade; o uso seguro e responsable das novas canles; como entender, conectar, previr e actuar; os perigos das redes sociais para a xuventude; e a igualdade de xénero e a prevención da violencia de xénero nas redes sociais. s. s.