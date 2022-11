A Pobra engalana os espazos verdes do municipio con 1.250 plantas

A Pobra. A concellería de Servizos Municipais da Pobra do Caramiñal, da cal é titular a edil Estefanía Ramos, informou de que a comezos de outubro se iniciaron as tarefas de poda por parte da brigada municipal de xardinaría, que tiveron como punto de partida o paseo dos Areos. Actualmente estase traballando nos Xardíns de Valle-Inclán para, posteriormente, dirixirse a outras zonas do termo municipal como, por exemplo, o lugar de Xunqueiras, A Crocha ou O Campo da Feira. Ademais, ás tarefas de poda en espazos públicos, súmase o embelecemento con plantas de tempada. Platarán un total de 1.250 unidades. m. c.