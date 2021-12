A Pobra imparte tres accións formativas de agroecoloxía e autoemprego colectivo

A Pobra. Como antesala do proxecto de inserción sociolaboral colectiva baseada na produción e comercialización de cultivos vexetais baixo os criterios da agroecoloxía, o cooperativismo e a economía social que se vai levar a cabo, o Concello da Pobra organizou unhas xornadas formativas tituladas Agroecoloxía: autoemprego colectivo para unha vida digna e sustentable.

O venres 17 impartirase na Casa da Mocidade ás 17.00 horas a charla Aterrando na Pobra, co obxectivo de coñecerse e reflexionar colectivamente, ademais de compartir experiencias e expectativas.

E o sábado 18 terá lugar a titulada Alimentando A Pobra, que consistirá nun percorrido pola contorna (dende as 10.30) no que os participantes se aproximarán á produción agroecolóxica e coñecerán os recursos para unha planificación adecuada dos cultivos. Ás 17.00 o auditorio acollerá outra sesión sobre as alternativas de comercialización de proxectos agroecolóxicos. s.s.