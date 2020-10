A Pobra iniciarase na compostaxe da man da asociación Adega

A Pobra. O colectivo ecoloxista Adega encargarase de xestionar o novo programa de compostaxe que impulsa o Concello da Pobra, que vén de recibir unha axuda do Ministerio para a Transición Ecolóxica para implantar a compostaxe individual e comunitaria e un programa educativo nun centro de ensino.

O obxectivo é que os veciños comecen a xestionar os seus residuos orgánicos transformándoos en compost, implicándose na súa xestión e reducindo os residuos que se envían a Sogama.

Adega colabora coa planificación do proxecto e coa impartición da formación, fomentando o cambio cara a unha xestión municipal dos residuos que prime a prevención e a recuperación do lixo, nomeadamente, da materia orgánica. O Concello repartirá 50 composteiros entre a veciñanza do Xobre para, posteriormente, ampliar o programa a outras parroquias.

O colectivo dará unha charla ás persoas participantes no día da recollida do composteiro e, posteriormente, fará varias visitas aos domicilios para resolver dúbidas. Esta formación prolongarase ao longo de 9 meses, que é o período que se tarda en obter o primeiro compost, e durante o cal Adega fará o seguimento.

Para explicar ós cativos como funciona a compostaxe, colocarase un composteiro nun centro de ensino. s. s.