A Xunta declara a Festa do Percebe de Aguiño de Interese Turístico de Galicia

O Consello da Xunta aprobou este xoves o proxecto de acordo polo que se declara Festa de Interese Turístico de Galicia a Festa do Percebe de Aguiño (Ribeira). Unha vez examinada a solicitude presentada e tras os trámites preceptivos, emítese informe favorable ao cumprir os requisitos esixidos, como a singularidade, o valor cultural, o arraigamento da festa, a creatividade e innovación no desenvolvemento do evento, o nivel de dotación de infraestruturas e equipamentos para a celebración da festa e para a recepción de visitantes, a afluencia de visitantes ou o adecuado coidado das contornas urbanas, monumentais ou paisaxísticas onde se desenvolve.

A Festa do Percebe de Aguiño ten lugar a primeira fin de semana de agosto. Celébrase desde hai 22 anos e ten o percebe e as súas diferentes elaboración como

protagonista dunha celebración que xira arredor deste recurso, principal fonte de riqueza do municipio. Trátase da cita de exaltación gastronómica máis importante de Ribeira e con esta distinción recoñécese o traballo que xira ao redor da recolla do percebe, un oficio artesanal único.