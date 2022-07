Aberto o prazo do curso de educación de adultos no Campo de San Alberto

NOIA. No IES Campo de San Alberto de Noia impártense tres niveis de educación para as persoas adultas: Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI), Educación Secundaria para as Persoas Adultas (ESA) e cursos de español e galego para inmigrantes, así como cursos da aula mentor. Respecto ó primeiro nivel, organízanse a súa vez en dous: un para adquirir as destrezas básicas de lecto-escritura e razoamento matemático e outro da Educación Primaria. As ensinanzas do primeiro nivel están dirixidas a persoas maiores que carecen dos coñecementos elementais. O segundo nivel está enfocado a persoas maiores que tiveron que interromper a súa formación a unha idade temperá. O prazo de matrícula na EBI e cursos permanece aberto todo o curso, mentres que o prazo de preinscrición na ESA está aberto durante todo o mes de xullo. m. c.