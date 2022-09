Absolven a un acusado de traficar con droga na Pobra

A Pobra. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, absolveu a un acusado dun delito contra a saúde pública ao considerar que non se probou que vendese droga.

Na sentenza, os maxistrados relatan que o investigado foi sorprendido por axentes sobre as 16.45 h do 31 de decembro de 2020 cando entregaba a outra persoa, nunha rúa da Pobra, catro pequenas bolsas que contiñan cocaína e, a cambio, recibiu 50 euros.

O acusado, segundo a resolución, tiña no seu poder unha pequena bolsa máis de cocaína. O peso total neto das cinco era de 2,029 gramos, o que alcanzaría un valor no mercado de 125 euros. “Non está probado que mediante tales actos o acusado estivese a transmitir á outra persoa a droga a cambio dun prezo, sendo verosímil que a droga que recibía a outra persoa fose a súa parte dunha compra que fixeran en común o acusado, ela e outras dúas persoas, para ser destinada ao autoconsumo de cada un deles durante esas datas, e que así se facía chegar ao seu cotitular, que devolvía ao acusado os cartos que aquel anticipara cando se comprou a droga”, sinala o tribunal. m. c.