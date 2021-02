Acercan la Axencia de Desenvolvemento de Outes a la ciudadanía

Outes. La Axencia de Desenvolvemento Local del Concello de Outes ha creado una página en Facebook para difundir información relativa a este servicio, que tiene como objetivo apoyar proyectos de emprendimiento y creación de empleo en el municipio.

La agencia está formada por un agente de desarrollo local y una orientadora laboral, situándose las oficinas de la misma en la planta baja de la casa consistorial. Su puesta en marcha fue uno de los principales objetivos del alcalde, Manuel González, cuando llegó a la alcaldía.

El servicio surgió para dar impulso al sector empresarial de Outes hace ya más de un año, pero ahora el gobienro local trata de darle más visibilidad. Al respecto, el regidor outiense destacó que “están prestando un asesoramento continuo ás empresas e autónomos do Concello. Xa foron moitos os que contactaron con eles e están tramitando as axudas tanto de Outes Recupera como as do Pel Reactiva da Deputación”.

Prestan ayuda a los empresarios, pero también a los desempleados y a las personas que puedan tener inquietudes en el campo del autoempleo. “A idea e que nos vindeiros meses tamén fagan algo máis de formación. Para nós é un servizo fundamental para dar apoio aos emprendedores e ao tecido económico local”, afirmó González. m. c.