Actos por la igualdad de género en O Son

Porto do Son Coeduca es un programa lúdico coeducativo diseñado para niños y niñas de Infantil y Primaria y jóvenes de Secundaria, que consta de varios obradoiros a través de los cuales el Concello sonense pretende trabajar la erradicación de los estereotipos y de la violencia de género al tiempo que promueve una resolución de conflictos pacífica.

Según indicó la concejala de Benestar Social, Magdalena Pérez, esta propuesta pedagógica “promove a creatividade, a comunicación e a interpretación, mediante o emprego de metodoloxías educativas innovadoras”. En este contexto, en las próximas semanas se desarrollarán en la ludoteca municipal un taller de radio (19, 20 y 21 de octubre) y otro de baile (los días 26, 27 y 28), ambos en horario de 17.00 a 19.00 horas.

En el primero de ellos “o alumnado gravará un programa de radio para promover a igualdade con noticias, tertulia e presentación en directo, todo co fin de promover a equidade entre homes e mulleres”, señaló la munícipe. Un programa que será editado y que se entregará posteriormente a los participantes.

En cuanto al obradoiro de baile, en la primera parte del mismo los jóvenes, divididos en grupos, escucharán diferentes canciones y deberán explicar si estas son machistas o feministas; mientras que en la segunda, escogerán un tema “que promove a igualdade de xénero e os seus valores, coa que deberán facer unha coreografía”, puntualizó Magdalena Pérez.

AGRESIÓN OFF Por otro lado, en el marco de la campaña Agresión OFF. Eu digo non á violencia sexual, de la Secretaría de Igualdade de la Xunta, el Concello de O Son contará hoy con una caseta informativa que se ubicará en el mercado de abastos (de 10.00 a 15.00). En este stand se ofrecerán diversas actividades con el objetivo de sensibilizar y evitar la violencia contra las mujeres. Estarán dirigidos al público adulto e infantil.

Además, se distribuirá material informativo, como el folleto que recoge el Decálogo contra la violencia sexual: 10 cosas que tienes que saber.