Acuden menos del 80 % de las citas a los cribados de A Estrada y Oroso

La Consellería de Sanidade continúa acometiendo cribados en los municipios con una elevada incidencia de la COVID. Y en esta ocasión, ha sido el turno de los municipios de A Estrada y el de Oroso, con una participación acumulada del 72 y 79,7 % (ayer del 74,8), respectivamente. Hay que recordar que en la comarca de Santiago el Sergas tiene en marcha procesos similares en la ciudad de Santiago (9.000), Oroso (1.700), Padrón (1.240), Boqueixón (777), Val do Dubra (750), Rois (700), Dodro (500) y Ordes (2.300). En total, casi 17.000 personas que fueron o están siendo citadas para comprobar si tienen rastro de coronavirus.

Así, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, acudió ayer por la tarde al centro de salud de A Estrada, acompañada por el alcalde, José López, para asistir al inicio del cribado impulsado por el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y realizó un llamamiento a 2.800 vecinos, de entre 31 y 50 años, convocados para que participen masivamente en las pruebas “co obxectivo de detectar casos asintomáticos para frear a transmisión e os contaxios e protexer a saúde dun dos concellos máis poboados da provincia de Pontevedra”.

Por su parte, el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, visitó in situ el cribado que se está llevando a cabo en el centro de salud de Oroso y en el que está previsto que se llame a 1.700 personas entre 31 y 50 años hasta el próximo jueves. Trenor recordó que la convocatoria se está realizando mediante un sms a todos aquellos seleccionados que tienen un móvil registrado en su tarjeta sanitaria, y recalcó que “ao longo dos meses da pandemia a Dirección Xeral de Saúde Pública, conxuntamente, coa Xefatura Territorial de Sanidade da Xunta e o Servizo de Medicina Preventiva do CHUS, determinan os concellos e os colectivos aos que é recomendable realizar a proba en base á análise da situación de diversos indicadores, non só cifras absolutas de casos”, reseñaba.

Trenor también agradeció la participación de todos los ciudadanos “porque este importante esforzo realizado polo Sergas permite axudar a acotar os casos positivos e se suma aos estudos de sospeitas e das contornas dos casos positivos detectados”. Estos cribados poblacionales se unen a los que se están realizando de forma periódica a los colectivos sociales residentes y profesionales de los centros sanitarios, además de a otros colectivos, como la Policía Local o Axuda no Fogar, entre otros.

Por otra parte, en el cribado realizado en Ribeira el fin de semana entre trabajadores del comercio local (que contó con una participación del 94,85 % de los citados) se detectó tan sólo un positivo de COVID.