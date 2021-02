Adecúan el entorno de la futura granja escuela de Baroña

No hay una forma mejor de acercar el mundo de los animales a los niños que a través de una granja-escuela. Les permite ver cómo viven, aprender cómo se cuidan o de qué se alimentan. En la comunidad de montes de Baroña son conocedores de ello, pues además de la gestión forestal y la optimización en la explotación de sus recursos, los comuneros llevan a cabo una importante labor educativa. Por eso tienen en marcha un importante proyecto que incluye esta iniciativa.

Actualmente se encuentran acondicionando los alrededores del inmueble elegido para albergar la granja: la caseta del antiguo guarda forestal. “En base á toponimia, chamábase O Carballal; esa zona estase a recuperar con carballos. Fíxose xa por medio dos nenos do colexio en 2019. O ano pasado realizamos unha plantación subvencionada pola parte de arriba da casa forestal, e esta última fase, na contorna de abaixo, tamén é por medio dunha subvención da Consellería de Medio Rural para plantación de frondosas”, explicó el presidente dela entidad, Ovidio Queiruga, quien comentó que en esta ocasión se encargarán de la misma miembros del propio colectivo debido a las dificultades que presenta el terreno.

Aunque se creará por fases, según avanzó el promotor de la idea, quieren que sea “un espazo no que poidan vir os nenos dos colexios, e tamén calquera persoa particular, e ver un pouco diferentes especies de animais da contorna rural, como as cabras, as ovellas, os cabalos ou as vacas”.

En ella se fomentarán actividades, como charlas o talleres, como los que organiza normalmente la comunidad de montes y con las que tratarán de mostrar el cuidado de los habitantes de la granja. “Os rapaces poderán axudar a alimentalos e mesmo facer outro tipo de labores, xa que tamén vai haber ao par da casa unha horta para eles, para que vexan como se traballa a terra”, señaló al respecto.

Además, Ovidio Queiruga avanzó que la instalación se transformará en una granja-escuela, pero también albergará un obrador de productos de la propia comunidad, como los chorizos de carne de potro, y un Centro de Interpretación de Usos e Aproveitamentos Forestais.

Este último proyecto es el que está más avanzado, en lo que a permisos y autorizaciones se refiere, pues cuentan ya con la licencia del Concello. Está en proceso, pero Queiruga espera que el próximo verano pueda visitarse.