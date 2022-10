Alumnos da Pobra coñecen ‘Jardín Umbrío’ da man do actor Ramiro Neira

A Pobra. O actor Ramiro Neira acercoulle a obra literaria Jardín Umbrío a estudantado de 4º da ESO do IES da Pobra do Caramiñal no marco das XXIV Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán, ensinándolle ademais técnicas teatrais.

Así, a denominación da actividade, Valle-Inclán e ti, acada un gran significado: o alumnado interactuou ao longo de toda a función e mesmo interpretou algunhas das personaxes deste libro, como Juan Quinto, María Isabel ou María Fernanda.

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, trasladoulle o seu agradecemento pola implicación nesta proposta organizada expresamente para o centro educativo para dar a coñecer a Valle-Inclán dende outra perspectiva.

A concelleira tamén fixo entrega á biblioteca do instituto dun exemplar da publicación de banda deseñada Valle-Inclán, los años del esperpento, do autor Manuel López Poy, que foi presentada nesta edición das xornadas.

As alumnas e alumnos do instituto recibiron, ademais, cadanseu marcapáxinas como recordo do seu paso pola institución museística, na que tivo lugar a actividade. As xornadas na honra do literato continúan este venres coa charla que impartirá ás 20.30 horas no auditorio do museo Xeila Iglesias (da Cátedra de Extensión Cultural Valle-Inclán da USC) titulada Josefina Blanco, unha actriz esquecida. O martes 25, ás 11.00 no museo, Charo Pita ofrecerá a alumnos de Primaria unha sesión de narración baseada na obra O meu bisavó. s. s.