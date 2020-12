Ambar capacitou a trece profesionais do ensino en formación inclusiva

RIBEIRA. A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, de Ribeira, impartiu online a cuarta xornada formativa do proxecto de educación inclusiva EduDiversa, sobre diversidade funcional auditiva e linguaxe de signos, cofinanciado pola Obra Social La Caixa. Expertos da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia formaron a 13 profesionais do ámbito educativo nas necesidades pedagóxicas das persoas con diversidade sensorial auditiva e na lingua de signos. EduDiversa pretende reforzar os apoios á diversidade na educación ordinaria da comarca. Xurde a raíz do informe do Comité sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU, que indica que “no sistema educativo español non hai recoñecemento xeralizado do modelo de dereitos humanos da diversidade e falta acceso á educación inclusiva e de calidade”. s. s.