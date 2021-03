Amicos e o pósito de Cabo de Cruz reman xuntos na loita contra o lixo mariño

A asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, da comarca do Barbanza, retomou os procesos participativos do proxecto Re-Mar na confraría boirense de Cabo de Cruz. Trátase dun proxecto colaborativo entre os sectores pesqueiros e máis estreitamente ligados ao mar, á poboación local e ós visitantes das illas atlánticas de Galicia e a súa área de influencia, na procura dun modelo de desenvolvemento endóxeno inclusivo baseado na conservación do litoral.

A través dun proceso participativo, definiranse as boas prácticas para a xestión de residuos nas principais actividades económicas do sector pesqueiro. “Queremos fomentar a participación cidadá na redución de lixos mariños a través das persoas con discapacidade”, explicaba Nuria Calo, coordinadora e xestora do proxecto Re-Mar.

Para conseguir a colaboración das diferentes confrarías elaborouse unha guía de boas prácticas de xestión de residuos nas principais actividades do sector pesqueiro. “Estamos colaborando cos pósitos para ver que procedementos teñen xa instalados e cales se poden mellorar”, explicaba Nuria Calo. A cambio das súas boas prácticas poderán recibir o selo participativo de garantía Buque Azul, que é un distintivo que se concede dende Re-Mar a aquelas embarcacións de pequeno tamaño que destacan pola boa xestión dos seus residuos.