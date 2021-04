Amicos enarbola en Ribeira la bandera de las personas autistas

“Amicos pretende crear conciencia sobre cómo generar las condiciones adecuadas para hacer que la educación y el empleo sean más accesibles para el colectivo”. Así comenzó ayer Alfonso Pérez la lectura del manifiesto con el que la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos, a la que pertenece, conmemoró el Día Mundial del Autismo (que es el 2) en un acto celebrado en la plaza consistorial de Ribeira.

En la lectura también participó otro usuario, Juan Pérez, quien este año es la imagen de la campaña.

Ambos, con apoyo de los monitores e interpretando pictogramas, hicieron un llamamiento a las autoridades competentes en defensa de las necesidades de las personas con autismo. En cuanto a la educación, solicitaron acceso y apoyo para estudiar, formación sin discriminación y recursos económicos para una enseñanza adaptada. Respecto al trabajo, pedían igualdad de oportunidades y un sistema laboral inclusivo y adaptado. Para concluir, de manera general reivindicaron el derecho a una vivienda digna en igualdad de condiciones y adaptación cognitiva de todos los lugares públicos para facilitar la comunicación de las personas con TEA mediante pictogramas.

Tampoco se olvidaron de la situación epidemiológica, y pidieron que se acelere la vacunación contra el COVID de las personas más vulnerables, principalmente con algún tipo de discapacidad funcional.

El acto fue presidido por la conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez, quien señaló que “é un orgullo como ribeirense que o meu concello sexa o epicentro de visibilidade do autismo”. “Todos somos diferentes e non temos que pretender en ningún caso ser iguais; temos que loitar para que as persoas con discapacidade poidan densenvolver o seu proxecto de vida”, explicaba. García instó a avanzar junto a las personas con autismo “cara unha sociedade sen estereotipos”.

La conselleira destacó que “en días como este faise máis necesario que nunca amosarlle ao mundo de que son capaces as persoas con autismo”. En este sentido, agradeció a Amicos su implicación “todos os días do ano para darlle a elas e ás súas familias as ferramentas necesarias para o seu libre desenvolvemento e para gañar en autonomía”.

El alcalde, Manuel Ruiz, indicó que “a sociedade ten un problema cando non recoñece as capacidades de todos; temos que buscar canles a través da educación e o traballo”.

Al acto asistieron también los regidores de Noia, Santiago Freire, y de Boiro, José Ramón Romero, y la edil de Servizos Sociais de O Son, Magdalena Pérez Millares.