Amicos formará a cien mujeres desempleadas y con discapacidad

Laura Manzano, nacida en 1984 en Oroso, tiene discapacidad intelectual y es una de las usuarias de la asociación Amicos que se apuntará al nuevo programa de formación integral. Ella ya participó en otras acciones de capacitación organizadas por el colectivo, y asegura que “encontré aquí una gran ayuda en la figura de sus orientadoras”. Tras prepararse en un curso de operadora de carretilla elevadora y en otro de monitora de ocio inclusivo, Laura señala que “recientemente hice una entrevista de trabajo y espero que me llamen para empezar”. De momento, piensa apuntarse al nuevo ciclo para seguirse preparando y abrir el abanico de sus habilidades y conocimientos “porque hay varias profesiones a las que me gustaría dedicarme, pero no quiero cerrarme posibilidades”.

Laura es una de las quinientas personas que reciben apoyo de la asociación Amicos, buena parte de ellas (325) en los ámbitos de la formación, la intermediación con empresas y la búsqueda de la inserción laboral. Además, a través de las dos empresas creadas por Amicos en el área de la economía social se han generado veinticinco puestos de trabajo.

La entidad va encadenando acciones en esas líneas en alianza con fundaciones como La Caixa e Iberdrola, con los concellos del Barbanza, con la Xunta de Galicia y con empresas de la comarca del Barbanza como Jealsa, Escurís o Sálica.