Amicos inicia o seu plan de emprego cun curso de operacións de caixa

BOIRO. A asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos deu comezo á súa primeira actividade de formación presencial dentro do seu Programa Integrado de Emprego no viveiro de empresas de Boiro. Ata o venres, 15 alumnos e alumnas formaranse durante 15 horas en operacións básicas de caixa. A formación teórica irá acompañada de prácticas en diferentes supermercados da comarca. O curso está a cargo de Sofía Riveiro, Coordinadora de formación en Recursos Galicia, quen destacou a importancia de equilibrar formación con inserción laboral. As técnicas do PIE, Rocío Vázquez e Estefanía Pérez, consideran que o curso pode abrir portas a nivel laboral para o alumnado, xa que esta formación será complementada polo curso de elaboración de pezas cárnicas e atención ó cliente que comeza este luns 4 de abril. s. s.