Antón Alcalde eleva ‘Un ollo de vidro’ a los altares de la música

La Real Filharmonía de Galicia celebra su concierto semanal este jueves día 25, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Galicia, en Santiago, bajo la batuta de su director titular y artístico, el maestro Paul Daniel. Bajo el título A canción da terra, interpretará la obra homónima de Gustav Mahler, orquestada por Iain Farrington y con dos de las voces más destacadas del panorama lírico nacional: la mezzosoprano Marina Pardo y el tenor Andeka Gorrotxategi.

Será además el estreno absoluto de la obra Un ollo de vidro, que el compositor rianxeiro Antón Alcalde escribió por encargo de la Real Filharmonía de Galicia, en línea con el propósito de la misma de impulsar a jóvenes compositores gallegos.

La obra, con una duración aproximada de trece minutos, toma su título del relato corto homónimo escrito por Castelao y publicado en la editorial Céltiga en 1922. “Castelao describe en primera persona una historia macabra, humorista e irónica con el más allá como trasfondo. Cada personaje en el relato describe a su vez a un miembro de cada categoría social de la época, filtrados desde un prisma crítico y satírico. El estatus social define su preponderancia por el dinero, que es el elemento que da y quita el poder, pero que en el mundo del más allá resulta completamente estéril. Así, la muerte termina por igualar a la criada y al cacique, al rico hombre de negocios y a la joven que muere por amor”, explica el compositor.

“La pieza está dedicada a Paul Daniel, así como a la Real Filharmonía de Galicia, escrita en memoria de Castelao como homenaje al eminente centenario de la publicación de Un ollo de vidro”, destaca.

Antón Alcalde nació en Rianxo en 1992, y sus obras fueron interpretada en más de 30 países de América, Europa, Asia y Oceanía. A lo largo de su trayectoria recibió encargos de importantes organizaciones y solistas nacionales e internacionales, como el Consello da Cultura Galega, el Certamen Internacional de Bandas Vila de La Sènia, Bevers Harmonieorkest, Izumo Symphonic Band Enishi, Festival de Cine Curtocircuíto, Quinteto Hércules, Bevers Harmonieorkest Brass y la propia Real Filharmonía de Galicia, así como de los solistas Alexandre Doisy, Roberto Oliveira e Hiroko Yamakawa, entre muchos otros.

Con tan sólo 13 años, su obra Concertino para solo-timbales fue estrenada por los estudiantes de Nick Woud en el Conservatorio Superior de Música de Ámsterdam (2015). A los 15 años obtiene el primer premio en el II Concurso de Composición Iberoamericano para Banda (2009) y el primer premio en todas las categorías del II Concurso Galego de Composición para Banda, repitiendo galardón hasta en cinco ocasiones consecutivas (fue el compositor más joven en recibirlo).

Alcalde consiguió tres medallas simultáneas (plata y dos bronces) en los Global Music Awards y dos nominaciones a los Hollywood Music in Media Awards. En 2016 estrenó la obra electroacústica Holograms a cargo de Roberto Oliveira en el Extravaganza Percussion Festival, celebrado en la Real Academia de Música de Irlanda. En 2017 fue seleccionado como compositor residente en el prestigioso programa del ArtsIceland Institute de Islandia. En 2019 ganó el premio Francisco Guerrero Marín en el XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM con su obra Firefly -after Tokyo Blues-. En el año 2020, su pieza Sculptures in Brass fue seleccionada por el seminario Juilliard Brass Quintet, impartido por el reconocido quinteto de metales American Brass Quintet (Nueva York).