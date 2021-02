Anuncian en redes a los sonenses que ganen el Carnaval

PORTO DO SON. La concejalía de Cultura de Porto do Son anunció que mañana, día 20 de febrero, dará a conocer los nombres de los ganadores del certamen de Carnaval, que este año se celebró de manera online debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia. Lo hará, según explicó el concejal que dirige este departamento, Juan Pouso, a través de las redes sociales del Concello (Facebook, Instagram y Twitter) y de forma escalonada. A las 10.00 horas anunciarán los terceros premios, a las 12.00 los segundos y, a las 14.00 horas, los primeros premios. Conviene recordar que se repartirán cerca de mil euros entre todos los vecinos sonenses que resulten galardonados. m. c.