Aprueba la Corporación noiesa destinar el POS para gasto corriente

Noia. La Corporación municipal de Noia celebró el pasado jueves a última hora de la tarde, de manera telemática, el pleno ordinario cuyo tema central fue la aprobación del Plan Único de la Diputación, que destina una partida de algo más de 400.000 euros para el Concello noiés.

Así, los grupos municipales acordaron invertir un total de 353.720 euros para sufragar gasto corriente, fundamentalmente para poder realizar determinadas inversiones que requieren cofinanciación y también para otras actuaciones, concretamente en materia de mejora de la red de saneamiento, del funcionamiento de la depuradora y para resolver la eliminación de puntos de vertido.

Además, con el POS adicional se llevarán a cabo tres proyectos: la reparación de la pavimentación de la aldea de O Vilar, en la parroquia de Boa (89.473 euros), del barrio de Labarta (133.543 €) y la calle Ramón Álvarez da Braña (30.226 euros).

En cuanto al Plan Social, que el Concello destinará para financiar gastos sociales extraordinarios derivados del COVID, de los 150.375 euros de los que dispone la administración local para tal fin, aprobaron dedicarlo “á ampliación do servizo de axuda a domicilio, en todas as súas modalidades e calquera outra de análoga natureza que se preste no domicilio da persoa; unha parte adicarase para adquisición de material de protección e outra para aumentar as partidas e garantir as necesidades ás persoas máis vulnerables”, indicó el alcalde, Santiago Freire. m. c.