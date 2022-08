Arrinca a mellora para a envolvente térmica do centro social corrubedán

RIBEIRA. A empresa CYS Spania S.L. vén de iniciar, cun orzamento de 112.530 euros, as obras de mellora da envolvente térmica do centro social de Corrubedo (Ribeira) e do seu acceso. Trátase da segunda fase da remodelación integral deste edificio logo das obras de ampliación emprendidas o ano pasado. Os traballos, que comezaron pola substitución da carpintería exterior empregando aluminio anodizado, inclúen a colocación dun sistema multicapa SATE ou similar con 8 centímetros de illamento térmico; a mellora do illamento do espazo baixo cuberta e renovación de caños e baixantes de cuberta; e a mellora do espazo exterior de entrada ao edificio, aplicando un pavimento de pedra silvestre abuxardada para aumentar a seguridade de acceso peonil. Prevese crear asimesmo un pequeno espazo axardinado no lateral sur do inmoble. s. s.