Porto do Son. “Yo siempre les decía a los padres de los chicos que iban a aparecer, porque no teníamos ninguna referencia anterior de casos similares en que no apareciesen los cuerpos, y al final, me equivocaba yo”, recuerda apesadumbrado Emilio Queiruga, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Porto do Son, que asegura que “es el primer caso que yo recuerde en el que no han aparecido”. Tanto él como otros voluntarios del mencionado pósito participaron activamente en las labores de búsqueda de Miguel y Xabier, porque “cuando hay una tragedia en el mar, siempre nos volcamos, muy implicados”, apunta.

Emilio fue el primero en encontrar el kayak en el que viajaban los dos jóvenes. “Al verlo, como además estaba dado la vuelta, boca arriba, se me pasó por la cabeza que alguno de los chicos podía estar allí”. Para él, era lo lógico y la experiencia que había tenido anteriormente en el 90 % de los casos en los que participó.

“Sentí una gran impotencia cuando terminaron las labores de búsqueda y no los encontramos”, admite el patrón mayor, que añade que “los padres de los chicos siempre se mostraron muy agradecidos”. El padre y la madre de Xabier “venían todos los días en la embarcación cuando salíamos por las tardes, y estaban destrozados; ya lo estábamos nosotros, así que imagínate ellos”.

Desde la cofradía de pescadores de Porto do Son ya han participado anteriormente en otras labores de rescate de supervivientes en la zona de Muros-Noia. En concreto, “participamos en la desaparición reciente de otro chico de Noia, uno de Porto do Son y uno en Caamaño”.

Su labor va más allá de las pesquisas visuales. Y es que, como apunta Emilio Queiruga, “también somos buceadores”, es decir, bucean para tratar de localizar los cuerpos bajo el mar. “Nunca se me olvidará ésto; fue algo muy fuerte”, sentencia.