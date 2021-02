Avanzan a buen ritmo las obras de humanización en la parroquia de Miñortos

Porto do son. Las obras de humanización del entorno de la iglesia de Miñortos, cuya actuación se enmarca dentro del plan de recuperación de los núcleos rurales tradicionales iniciado por el ejecutivo sonense esta legislatura, avanzan a buen ritmo. Se trata de una actuación en un lugar de elevado valor patrimonial, pues confluyen en la misma plaza el crucero y el templo, conjuntamente con la Casa Rectoral. Lo que se pretende es “mejorar un entorno degradado”, señaló recientemente la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro, quien explicó que también se busca “devolver a esta plaza su encanto empleando materiales tradicionales que se adecúen al marco en el que se encuentran”. Indicar que a partir del próximo lunes día 15, y hasta que finalicen los trabajos, el acceso rodado de vehículos quedará cortado en la zona. m. c.