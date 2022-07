Barbanza se manifestó en Ribeira por la mejora de la sanidad pública

RIBEIRA. Barbanza se manifestó este jueves para protestar por la situación de la sanidad pública y para demandar soluciones. Lo hizo en Ribeira en una concentración impulsada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de la comarca, que reclama “unha atención primaria digna, con profesionais suficientes” y una “atención hospitalaria de calidade” y que se opone “ao desmantelamento dos centros de saúde periféricos”.

Dende a xerencia da área sanitaria de Santiago e Barbanza indicaron que se "incrementou nun 10 % o cadro de persoal facultativo no Hospital de Oleiros e as prazas de médicos de atención primaria na Barbanza nos últimos anos". Comparte a preocupación pola falta de médicos dispoñibles e lembra "que se contrata a todos os profesionais desocupados para as substitucións de vacacións e baixas", din.