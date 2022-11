Baroña celebrará este sábado la III Xornada do Patrimonio Inmaterial

PORTO DO SON. La comunidad de montes de Baroña pondrá en marcha este sábado la III Xornada do Patrimonio Inmaterial, en la que los asistentes aprenderán a hacer filloas, degustarán comidas populares, crearán juguetes antiguos y disfrutarán de una foliada tradicional. Ya el domingo habrá una jornada micológica. El programa se iniciará con una charla impartida por MycoGalicia que abordará la micología y los diferentes tipos de setas. Posteriormente, los participantes realizarán una salida al monte, concretamente al coto micológico que tiene el colectivo organizador, en busca de setas acompañados y asesorados por los expertos. Finalmente, los ejemplares recogidos se prepararán y pondrán el broche de oro a la jornada con una degustación de los platos elaborados. Más información llamando al 679 156 855. m. c.