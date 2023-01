Boiro invita a moverse con obradoiros de baile, ximnasia e equilibrio

Boiro. O Concello de Boiro organizou o programa de actividades Miscelánea en movemento. A edil de Igualdade, Dores Torrado, presentou as actividades ca mestra de ballet de Cen Pliés, Susana Muñiz, e a mestra de baile de Xilbarbeira, Conchi Carro.

Vaise desenvolver entre xaneiro e febreiro e inclúe propostas para traballar o movemento en persoas adultas.

Todas as actividades son de balde e teñen como obxectivo favorecer a conciliación laboral e familiar co ocio. Unha delas é un taller de iniciación ao baile tradicional coa asociación Xilbarbeira para crianzas maiores de 3 anos.

Será os domingos 22 e 29 de xaneiro e os días 5 e 12 de febreiro ó mediodía no local multiusos do mercado.

Haberá tamén unha actividade de ximnasia hipopresiva con Verónica Couselo, de Pilates Boiro, o sábado 28 de xaneiro ás 11.00 horas no centro social, e un obradoiro de iniciación ao swing con Carlos Tomico o sábado 4 de febreiro ás 11.00 horas no local Leñaverde do centro social.

O programa engloba tamén un taller de equilibrio en movemento a cargo de Susana Muñiz o día 11 de febreiro ás 18.00 no centro social.

O prazo para facer as inscricións a través do Rexistro Xeral abrirase este xoves 12 e pecharase o luns 30. s. s.