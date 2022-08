Boiro porá en marcha outro obradoiro no eido forestal

Boiro. O Concello de Boiro recibiu da Consellería de Emprego e Igualdade unha subvención para a realización dun obradoiro dual de emprego en xestión forestal, que contará con formación dividida en dúas especialidades e está destinada a persoas demandantes de emprego.

Desenvolverase no Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira, e contará coas especialidades de aproveitamentos forestais e de repoboacións forestais e traballos silvícolas. O alumnado terá oportunidade de cursar a parte práctica do programa en espazos naturais do Concello, como a finca do Pazo de Goiáns, o Centro Arqueolóxico de Neixón, o tramo do camiño A Orixe e os montes de Peón e do Sino.

Van participar 20 alumnos e alumnas que contarán cun contrato de traballo para formación e aprendizaxe a tempo completo de 40 horas semanais, durante 12 meses e cun horario de 07.30 a 15.30.

Para poder inscribirse neste programa as persoas interesadas deben rexistrarse como demandantes na Oficina de Emprego e solicitar un taller de emprego. Ademais, o Concello de Boiro vai realizar a contratación do persoal docente: un director do obradoiro, un titor docente, dous docentes, un para cada unha das especialidades, e un técnico medio forestal. s. souto