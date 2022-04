Bonificación del 95 % del ICIO para el nuevo centro de salud noiés

Noia. La Corporación municipal de Noia aprobó en el pleno ordinario del mes de marzo la modificación de la ordenanza para aplicar una bonificación del 95 por ciento en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para la construcción del nuevo centro de salud, por tratarse de obras de especial interés o utilidad municipal. “O convenio que se asigna entre o Concello e a Consellería de Sanidade así o establece como requisito”, explicou o alcalde Santiago Freire.

Del mismo modo, también se acordó modificar la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para este supuesto, “no que tamén se aplica esa bonificación ao tratarse dun centro de utilidade pública e con fins sanitarios”, señaló el mandatario local.

Recordar que el nuevo dispensario se levantará en la zona de San Lázaro y va a dar servicio aproximadamente a más de 32.000 vecinos de la comarca. Esperan que esté operativo en el 2025.

Además, en la sesión plenaria de marzo también salió adelante la modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como la plusvalía.

“Había que adaptar a ordenanza ás esixencias xudiciais –algo que tedrán que modificar todos los municipios–; aparte, no caso concreto do Concello de Noia, de forma potestativa, tomamos a decisión de aplicar unha bonificación do 50 % para transmisións mortis causa entre familiares de primeiro grao”, afirmó Freire Abeijón. m. c.