Carnota abrió el plazo para recibir ofertas para las obras de O Pindo

CARNOTA. El gobierno local de Carnota informó ayer de que ya está lista para ejecutarse la obra de saneamiento en O Pindo, por lo que el Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para llevarlas a cabo. El proyecto con el que se ampliará la red de sanemiento de la citada parroquia carnotana cuenta con un presupuesto de más de 30.000 euros, que se financiará con fondos procedentes de la Diputación. La finalidad de la intervención no es otra que “mellorar os servizos básicos de competencia municipal, dotando dunha infraestrutura necesaria a núcleos onde o necesitan, como é o caso do Pindo”, explicó la teniente de alcalde de Carnota, Mercedes Noceda. Las firmas pueden presentar sus propuestas a través de la web de contrataciones del Estado. El plazo finaliza el próximo día 15. m. C.