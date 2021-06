Carnota abriu o prazo de inscrición na Aldea de verán

CARNOTA. O Concello de Carnota vén de abrir o prazo de inscrición para o campamento de conciliación Aldea de verán dende este xoves ata o 15 de xuño. O programa está dirixido a nenas e nenos de 3 (escolarizados) a 12 anos, que estarán divididos en grupos de traballo segundo a idade. En total, ofértanse 50 prazas no mes de xullo e 40 prazas no mes de agosto. O servizo estará operativo de luns a venres en horario de 10.00 a 14.30 horas, mais ofrecerase a posibilidade de incorporarse ás 08.00 horas co obxectivo de facilitar a conciliación. Os interesados en solicitar praza xa poden descargar o formulario na páxina web do Concello e presentalo no rexistro municipal. m.T.