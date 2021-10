Carnota invita a participar nun certame de microrrelatos

Carnota. A biblioteca escolar do IES Lamas de Castelo e a Libraría Chorima, coa colaboración do Concello de Carnota, a través do SNL e da Axencia de Lectura Municipal, convocan un concurso de

microrrelatos en lingua galega para conmemorar o Día das Escritoras, que se celebrará o 18 de outubro.

O certame está dirixido ao alumnado dos centros de Educación Primaria e Secundaria do citado municipio e ten por obxecto estimular a creatividade literaria mediante a escrita de microrrelatos arredor do tema proposto pola Biblioteca Nacional de España para a edición de 2021 do Día das Escritoras: Ler as idades da vida.

Establécense catro categorías diferentes e un premio para cada unha delas, que consistirá nun lector de libros electrónicos, un libro en formato impreso e un lote de material escolar.

Os traballos poderanse entregar na biblioteca de cada un dos centros ata o vindeiro día 14 de outubro. m. c.