Cas obras de illamento, o CEIP de Palmeira aforra case un 40 % de enerxía

RIBEIRA. O delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, visitou este martes as instalacións do CEIP Plurilingüe de Palmeira, onde supervisou as obras de eficiencia enerxética levadas a cabo no centro cun investimento de 5760.000 euros. Os traballos supuxeron a aplicación de illamento exterior, a substitución das fiestras por unhas novas de carpintería de aluminio e a instalación de luminarias de alta eficiencia enerxética. Substituíronse tamén as actuais persianas por outras con maior illamento térmico. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 39,57 por cento en consumo de enerxía primaria e do 41,88 por cento en emisións de CO 2 . Trenor aproveitou a visita para interesarse polos proxectos educativos do colexio. S. Souto