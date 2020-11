Catro expertas danse cita o día 7 no sexto foro pobrense Muller e Ciencia

A Pobra. A Pobra do Caramiñal emitirá pola canle de Youtube do Concello o día 7 de novembro, en horario de 17.00 a 21.00 horas, a sexta edición das Xornadas da Muller e Ciencia, nas que intervirán catro expertas cunha recoñecida traxectoria profesional no eido científico.

A primeira cita chega ás 17.00 horas coa conferencia Furgando nas entrañas do COVID-19 con ferramentas computacionais: unha viaxe a Mordor en montaña rusa, da man de Rebeca García , doutora en Química Orgánica pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e investigadora principal do Ciqus.

Logo, ás 18.00 horas, será a quenda de Isto non sae nos libros de ciencia a cargo de Deborah García, química e comunicadora científica. Unha hora máis tarde, chegará a relatora e bióloga Catalina F. de Ana Portela con Os fungos aplicados á biotecnoloxía. Tratamentos fronte ó COVID-19 en fogares de maiores.

E, finalmente, E-téxtiles e participación equitativa en STEM impartirase ás 20.00 horas por parte de Paola Guimeráns, especialista en educación na área dos e-téxtiles e experta en Deseño de Interacción e Tecnoloxía Poñible, ademais de ser autora da plataforma de recursos prototipadoLAB e fundadora da iniciativa Aula STEAM.

Para participar nas videoconferencias, as persoas interesadas débense inscribir de balde no enderezo electrónico igualdade@apobra.gal, indicando o coloquio que desexan ver. m. t.