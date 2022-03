Catro familias boirenses acollen a nenos ucraínos

BOIRO. Seis nenos e nenas procedentes de Ucraína chegaron esta semana a Boiro para ser acollidos por catro familias do municipio. Os nenos e nenas foron recibidos polo edil de Servizos Sociais, Raúl Treus, unha traballadora social municipal e un estudante que fixo de tradutor. Os cativos viñeron mediante a ONG Niños de Ucrania y Andalucía, coa que colaboran xa voluntarios boirenses acollendo ós pequenos nos períodos non lectivos de Nadal e verán. O Concello puxo a disposición das familias acolledoras os recursos necesarios para que puidesen chegar ao municipio e a asistencia necesaria para a súa estadía. Treus mostrou o seu agradecemento coas familias de acollida “por axudar nun momento tan difícil como este, sen coñecer ben cales son as condicións nin o tempo que van pasar con elas”. O Concello pon a disposición das familias de acollida información e os trámites asistenciais para contribuír ás economías familiares. S. Souto