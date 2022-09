Ceden a Adisbismur o antigo colexio de Roo

outes. No pleno ordinario do mes de setembro a Corporación de Outes aprobou por unanimidade a cesión a Adisbismur do antigo colexio do Cruceiro de Roo para construír alí unha residencia para persoas con discapacidade. O alcalde Manuel González, asegurou que de concretarse este proxecto conseguirán dotar ás comarcas de Muros e Noia dun servizo moi necesario, e tamén crear emprego e fixar poboación en Outes, posto que a cesión está condicionada a que o 80 por cento dos empregados estean empadroados no concello. ecg